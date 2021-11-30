Общественники продолжают проверку доступности учреждений культуры региона. В центре внимания...
Общественники продолжают проверку доступности учреждений культуры региона. В центре внимания ковид-безопасность и создание условий для "особенных" посетителей. О проверке владимирской областной филармонии - Мария Платанюк.
- Вот, смотрите, захожу без маски. Техника говорит: "Пожалуйста, наденьте маску".
Металлодетектор, проверка СИЗов, измерение температуры, видеофиксация. Искусственный интеллект ведёт четырёхступенчатый контроль, рассказывает Станислав Блинов. Аналогов подобной пропускной системы во Владимире нет. "Умная " техника способна проконтролировать одномоментно несколько посетителей. И здесь же на входе администратор запросит другую информацию.
- Сейчас мы посмотрим, как работает система идентификации QR-кодов. Пожалуйста. Вот или в электронном виде, или на бумажном носителе показывает администратору, вот высветился иммунный сертификат.
Наполняемость зала - с учётом ограничений - 50 процентов, подчёркивает замдиректора филармонии. Регулярно проводится обработка поверхностей и самого зала.
- Обрабатываем перед каждым концертом помещение, сиденья, уходит где-то час.
Доступность учреждений культуры по всей области проверяет Общественный Совет при профильном департаменте. Это уже третий "созыв". Независимые эксперты оценивают все детали. В центре внимания - создание доступной среды для "особенных" посетителей. По словам заслуженного работника культуры Любови Нефеденко, главы Совета, изменения заметны.
Любовь Нефеденко, председатель профсоюза работников культуры, председатель общественного совета при департаменте культуры:
- Появились и лифты, и пандусы в наших учреждениях. Появились специальные возможности получить информацию для лиц, у которых ослаблено зрение. Появились компьютеры в библиотеках для слепых.
К зданию филармонии ведут пандусы. Подъёмники обустроены и в фойе, на входе в концертный зал. Для инвалидов-колясочников предусмотрена специальная дверь. Полная автоматика.
- Открываются автоматически, и доступ осуществляется сквозной.
- Мы проходим переобучение, наши сотрудники, чтобы работать с этой группой населения.
Для людей с ограниченными возможностями оборудованы санузлы, основные надписи-"навигаторы" продублированы шрифтом Брайля. Таблички на высоте в 80 сантиметров. В последний раз филармонию на "доступность" для разных категорий зрителей проверяли в 2018-ом.
Виктор Малыгин, член общественного совета при департаменте культуры:
- Я с удовольствием отмечаю, что очень много сделано за эти 3 года с точки зрения организации зрителя, с точки зрения комфортных условий для зрителя.
Доступность - это ещё и об электронных ресурсах, цифровые технологии должны стать частью "культурной" жизни. Но это и уровень комфорта. В филармонии в следующем году начнётся поэтапная реконструкция зала. По мнению общественников, необходимо решить вопрос парковки, доработать проект пристройки-кассы. До конца года во Владимире Совет проверит Центр ИЗО и Центр классической музыки.
Мария Платанюк, Семён Карпов. "Вести-Владимир".