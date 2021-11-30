Как во Владимире отметили день матери? Расскажет Мария Городская. Музыкальные поздравления с Днём...

Как во Владимире отметили день матери? Расскажет Мария Городская.Музыкальные поздравления с Днём матери, тёплые и важные слова прозвучали у второго роддома во Владимире. Внезапно начавшийся дождь не помешал молодогвардейцам поблагодарить будущих и уже ставших мамами женщин.- В отделении патологии лежит тридцать девять человек. А в послеродовом - восемнадцать. И пока вы поздравляли женщин, как раз одна из родила и слушала ваши поздравления. Была очень довольна.Цветы, конфеты и слова благодарности - каждой. Быть мамой - сложная, ответственная, но такая светлая и важная миссия. Сергей Телегин, главврач роддома, уже на протяжении 12 лет помогает женщинам стать счастливыми мамами.Сергей Телегин, главный врач "Родильного дома №2 г. Владимира":- Мы рады от того, что "Молодая гвардия" приняла такое решение поздравить будущих и нынешних молодых мам с этим праздником. Для них это очень большой позитив и настрой на будущее событие - рождение ребёнка.Акция проводится в первый раз. Но Павел Кутузов, руководитель регионального отделения Молодой Гвардии Единой России уверен - она должна стать традиционной. Одного раза в год мало для того, чтобы выразить всю любовь к матерям.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения МГЕР:- Было очень приятно наблюдать за реакцией девушек, которые смотрели из окна, снимали на видео, хлопали.Приятный подарок в этот день получили не только мамы, но и отцы.Тимофей Воронин, многодетный отец:- Очень долго ждали. Думал, первый ребёнок родится мальчик. Так получилось, что только с третьего раза мечта сбылась.Мечта сбылась и у Юлии - в Областном перинатальном центре она стала мамой в первый раз.Юлия Сабаёва, молодая мама:- Первый раз, конечно, страшно - даже волнительно скорее. Естественно, потому что не знаешь, что тебя ждёт. Но, Слава Богу, всё прошло хорошо. Врачи помогали.Поздравить Юлию и ещё одну многодетную маму приехала Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области, в рамках проекта Единой России "Крепкая семья". Специально для этого были изготовлены открытки с аистом - символом рождения ребёнка.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области- Слёзы наворачиваются на глаза. Когда-то давно это было с нами. Я хочу, чтобы ваши детки росли здоровыми.Тёплые слова, подарки и внимание тем, кто даёт жизнь нужно оказывать не только в этот день. Ещё как минимум восемь тысяч матерей получат открытки и поздравления с рождением детей до конца этого года.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Считаю, что самое главное предназначение у женщины - это всё-таки её материнство. Сегодня мы много говорим о воспитании в образовательных организациях, но начинается это в семье.Несмотря на все невзгоды и трудности, в этой жизни остаётся неизменным одно - быть мамой - большое счастье.Мария Городская, Александр Чунаев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".