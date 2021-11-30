Пройти иммунизацию можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00 без предварительной записи.

Во Владимире в отделении «Сбербанка» на улице Верхняя Дуброва-21 открылся пункт вакцинации от коронавируса. На месте работают сотрудники городской поликлиники №1.Пройти иммунизацию можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00 без предварительной записи. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед инъекцией врач померяет температуру и проверит давление.В организации заявляют, что 94% сотрудников во Владимире уже сделали прививку.В пресс-службе добавили, что с начала пандемии «Сбер» принимает все меры профилактики и защиты коллектива от COVID-19.