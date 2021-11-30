Во Владимире в школе №8 зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. Несколько классов уже закрыли...

Во Владимире в школе №8 зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. Несколько классов уже закрыли на карантин и отправили на дистанционное обучение, есть вероятность закрытия всей школы. На данный момент известно о 5 заболевших учениках.Школа №8 является одной из самых крупных, в ней обучается свыше 1,5 тысячи школьников. В роспотребнадзоре по Владимирской области сообщают, что 29 ноября специалисты совместно с лабораторией выезжали в школу взять пробы на возможные инфекции. Была проведена проверка пищеблока, а также была взята проба воды.Хотим отметить, что 22 ноября начальник управления образования Елена Малик на брифинге упоминала восьмую школу в числе самых неблагополучных по темпам вакцинации и заболеваемости коронавирусом среди педагогов.Фото: https://pixabay.com/ru/