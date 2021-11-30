Её смысл - поблагодарить медиков за их самоотверженный труд в период пандемии.

В рамках всероссийской кампании взаимопомощи #МыВместе государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник обеспечит сотрудникам медицинских учреждений бесплатное посещение своих экспозиций.О подробностях акции на пресс-конференции в музейном центре «Палаты» рассказали генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков, главный государственный санитарный врач региона Татьяна Данилова и президент «Врачебной палаты Владимирской области» Анатолий Ильин.Акция «Героям нашего времени» стартует 1 декабря и продлится до Нового года. Её смысл - поблагодарить медиков за их самоотверженный труд в период пандемии, пояснил Сергей Рыбаков. Для бесплатного посещения медработниками будут открыты все экспозиции во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, поселке Муромцево. Единственное условие: необходимо иметь при себе документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в медицинском учреждении (справку с места работы).Анатолий Ильин уверен, что акция очень актуальна для поддержания морального духа медиков: «Это очень правильно - проявлять такое внимание к тем, кто на переднем рубеже сегодня решает серьезнейшую проблему борьбы с COVID-19»