Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

В московскую больницу из Камешковского района доставили двухлетнего мальчика. Он выстрелил себе в глаз из травматического пистолета. Несчастный случай произошёл в посёлке имени Максима Горького.Сначала ребёнка доставили в Камешковскую районную больницу, после чего госпитализировали в столицу в «Морозовскую детскую городскую клиническую больницу». Медики пытаются сохранить малышу зрение.Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту случившегося.Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково для оказания медицинской помощи был доставлен ребёнок 2019 года рождения.По предварительной информации, мальчик проживает с матерью, её сожителем и старшими братом и сестрой.Мужчина пренебрёг требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет на кухонном столе.«Находясь без присмотра взрослых, он взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица», - уточнили в ведомстве.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.«Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - подчеркнули в прокуратуре.Результаты ​​​​​​​ находятся на контроле прокурора Владимирской области.