Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
В московскую больницу из Камешковского района доставили двухлетнего мальчика. Он выстрелил себе в глаз из травматического пистолета. Несчастный случай произошёл в посёлке имени Максима Горького.
Сначала ребёнка доставили в Камешковскую районную больницу, после чего госпитализировали в столицу в «Морозовскую детскую городскую клиническую больницу». Медики пытаются сохранить малышу зрение.
Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту случившегося.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково для оказания медицинской помощи был доставлен ребёнок 2019 года рождения.
По предварительной информации, мальчик проживает с матерью, её сожителем и старшими братом и сестрой.
Мужчина пренебрёг требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет на кухонном столе.
«Находясь без присмотра взрослых, он взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица», - уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - подчеркнули в прокуратуре.
Результаты находятся на контроле прокурора Владимирской области.