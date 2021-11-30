На территории Владимирской области 30 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев...
На территории Владимирской области 30 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
36 - в Ковровском районе
34 - в Муромском районе
17 - в Петушинском районе
17 - в Кольчугинском районе
16 - в Александровском районе
14 - в Суздальском районе
13 - в Вязниковском районе
11 - в Собинском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Киржачском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Камешковском районе
7 - в Судогодском районе
6 - в Гороховецком районе
3 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 448 случаев заболевания.