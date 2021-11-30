На территории Владимирской области 30 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев...

На территории Владимирской области 30 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе36 - в Ковровском районе34 - в Муромском районе17 - в Петушинском районе17 - в Кольчугинском районе16 - в Александровском районе14 - в Суздальском районе13 - в Вязниковском районе11 - в Собинском районе11 - в Юрьев-Польском районе9 - в Киржачском районе8 - в Меленковском районе7 - в Камешковском районе7 - в Судогодском районе6 - в Гороховецком районе3 - в Селивановском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 448 случаев заболевания.