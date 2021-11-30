Порывы будут достигать 23-25 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает о рисках происшествий, связанных с сильным ветром 30 ноября. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём и вечером 30 ноября в регионе ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 23-25 метров в секунду.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Из-за плохой видимости на дорогах резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам следует быть крайне внимательными. На дорогах образуется гололёд, что может ещё больше осложнить обстановку на трассах.Родителям нужно строго следить за своими детьми. Напомните детям правила поведения пешехода при переходе через дорогу. Не допускайте игр детей около автомагистралей и нахождения подростков около водоёмов.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.