В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.

ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает о рисках происшествий, связанных с сильным ветром 30 ноября. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём и вечером 30 ноября в регионе ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.