Во Владимирской области продолжается акция Иммунитет 60+ для тех, кто вакцинировался первым или...

Во Владимирской области продолжается акция "Иммунитет 60+" для тех, кто вакцинировался первым или вторым компонентом вакцины от коронавируса.Акция "Иммунитет 60+" продлится до 22-го декабря. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Иммунитет33.рф Людям старше шестидесяти лет, которые плохо "дружат" с компьютерами, в этом могут помочь соцработники или волонтёры. Победителей акции (а их будет порядка тридцати) 24 декабря выберет генератор случайных чисел. Призы победителям лотереи доставят сотрудники благотворительного фонда "Близкие люди" и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.