Спасатели переведены на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба.

Во Владимирской области подсистема РСЧС устраняет последствия непогоды. Напомним, что 30 ноября ГУ МЧС регионаСпасатели переведены на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба. Порывы ветра привели к отключению электроснабжения в нескольких населённых пунктах. Бригады энергетиков оперативно проводят восстановительные работы.В ведомстве напоминают, что в связи с ухудшением погодных условий повышаются риски возникновения ЧС, аварий на объектах ЖКХ, затруднений в работе транспорта, обрушения различных конструкций, падения деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Из-за плохой видимости на дорогах резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам следует быть крайне внимательными. На дорогах образуется гололёд, что может ещё больше осложнить обстановку на трассе.Родителям нужно строго следить за своими детьми. Напомните им правила поведения пешехода при переходе через дорогу. Не допускайте игр детей около автомагистралей и нахождения подростков около водоёмов.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.