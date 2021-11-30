На 2 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 72 448. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (65 заболевших за сутки).

На 2 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 72 448. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (65 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 63. Всего с начала пандемии в областном центре уже 16 889 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 16 889 случаев (+65)Гусь-Хрустальный — 8