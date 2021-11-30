Специалисты ГБУ ВО «Экорегион» завершили работы по осеним замерам массы (объёма) образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Данные работы проводились в Вязниковском, ..

Специалисты ГБУ ВО «Экорегион» завершили работы по осеним замерам массы (объёма) образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Данные работы проводились в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Суздальском, Петушинском районах Владимирской области.Замеры проводились на площадках накопления ТКО вблизи многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также на площадках расположенных на территории других социально значимых объектах. Работы включают в себя процесс взвешивания контейнеров расположенных на придомовой территории, оценку заполненности контейнеров и количества размещенных на площадке крупногабаритных отходов населения. Для участие в качестве независимых наблюдателей приглашаются представители органов местного самоуправления.Данные работы позволят рассчитать посезонный объем образования ТКО на одного жителя Владимирской области. По завершению всего комплекса работ Департаментом природопользования Владимирской области будут пересмотрены действующие нормативы накопления отходов.