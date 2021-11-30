С начала 2021 г. портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ увеличился на 15,8% и приблизился к 8 трлн рублей. Прирост в том числе продемонстрировали срочные вклады. В следующем году ..

С начала 2021 г. портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ увеличился на 15,8% и приблизился к 8 трлн рублей. Прирост в том числе продемонстрировали срочные вклады. В следующем году рынок депозитов в России вырастет впервые за три года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».По прогнозам ВТБ, продолжающийся тренд на повышение ключевой ставки и доходности вкладов приведет к ускоренному росту портфеля срочных сберегательных продуктов. В следующем году рынок депозитов физлиц вырастет на 6% после двухлетнего снижения. Рост будет обусловлен прежде всего увеличением приблизительно на 10% объема рублевых вкладов при снижении портфеля валютных депозитов. Продолжающейся дедолларизации портфеля будут способствовать высокие ставки по рублевым продуктам на фоне стабилизации курса национальной валюты.В целом рынок классических пассивов, по прогнозам ВТБ, вырастет по итогам 2022 года в пределах 5%. Динамика рынка счетов до востребования в следующем году замедлится: всего на счетах в российских банках по итогам года, по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн рублей. Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 года. При этом темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий.«На горизонте 2022-2023 годов классические депозиты переживут «второе рождение»: интерес к ним увеличится во всех сегментах. Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте 1-2 лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей. Драйвером привлечения средств частных клиентов в 2022 году будут вклады и инвестиционные инструменты, а значимость накопительных счетов будет постепенно снижаться. ВТБ по сберегательным продуктам намерен традиционно расти быстрее рынка», - отметил Анатолий Печатников.На конец ноября объем розничного портфеля сбережений в ВТБ превысил 7,9 трлн рублей. Портфель классических пассивов остался на уровне 4,7 трлн, показав небольшой рост (порядка 2%) к началу года. Впервые за несколько лет увеличился объем средств на депозитах физлиц, который в ноябре достиг 2,3 трлн рублей и на 21% превысил июньские показатели. Портфель накопительных счетов за неполный год вырос на 7,5%.Наибольшую динамику уже традиционно продемонстрировал объем вложений физлиц в инвестиционные инструменты: с начала года он увеличился на 29% - до 2,4 трлн рублей. Спрос на субординированные облигации банка с начала года вырос в 3,6 раза, до 214 млрд рублей, и уже превысил целевой показатель на 2021 год. Портфель эскроу-счетов увеличился вдвое.