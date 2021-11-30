30.11.2021

2021-11-30 16:10:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (45(9791) от 30 ноября 2021 года).

«СКОЛЬКО ПРЕСТУПНИКОВ СЕГОДНЯ ПОЙМАЛ?»

Как мы уже сообщили в прошлом номере газеты «Петровка, 38», в этом году звание «Народного участкового» столицы заслужил старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Зюзино майор полиции Роман ДАНИЛОВ. Мы встретились с Романом Вадимовичем, поздравили его с победой и побеседовали о служебном и личном. Читайте на странице 2.



ВАМ ПОМОЧЬ? МЫ — ПЕРВЫЕ!

В одном из домов в Востряковском проезде произошёл пожар. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлёво Западное старшие сержанты полиции Роман ЕЛЬКИН и Андрей КАТИН прибыли по вызову раньше, чем пожарный расчёт, и организовали эвакуацию жителей и тушение огня. Читайте на странице 2.



ПРИЦЕЛ НА ПОБЕДУ

Состоялся лично-командный чемпионат аппарата главка по стрельбе из пистолета Макарова. Непосредственное участие в соревнованиях принял заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ. Читайте на странице 3.



В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ

«Сделки купли-продажи долей жилой недвижимости в Москве. Механизмы защиты граждан от «чёрных рейдеров» и недобросовестных риелторов» — этой теме был посвящён круглый стол, прошедший в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Продолжение на странице 3.



НАЙТИ СЕБЯ В ЭКСПЕРТНОМ ДЕЛЕ

В городском конкурсе профессионального мастерства за 2020 год, в номинации «Лучший сотрудник экспертно-криминалистических подразделений», первенствовал капитан полиции Антон МИХИН. Читайте на странице 4.



РАВНЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ!

С каждым годом угроза детского травматизма возрастает вместе с ростом автотранспорта и снижения культуры дорожного движения. Проявляя творческий подход, сотрудники Госавтоинспекции и учащиеся ГБОУ «Романовская школа» привлекают ребят к решению особо актуальной проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах столицы. Читайте на странице 5.



ИНСПЕКТОР С ГАДЖЕТОМ

Дорожные полицейские Центрального административного округа столицы в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получили для работы новые приборы — люксметр и ретрорефлектометр. Читайте на странице 5.



ЗЛО — МНОГОГРАННО, РЕАКЦИЯ — МГНОВЕННА

О практике повседневной работы такого многофункционального подразделения, как УНК ГУ МВД России по г. Москве, ярче всего свидетельствуют не тексты праздничных буклетов, а живая речь специалистов своего дела — людей, отвечающих за то или иное направление работы. Разговаривая с офицерами, мы акцентировали внимание на нескольких аспектах деятельности. Продолжение на странице 6.



…НО СХЕМА ДАЛА СБОЙ

Деятельность преступной группы, организовавшей мошенническую схему для обмана пенсионеров, удалось пресечь в результате расследования, начатого сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО. Продолжение на странице 7.



ПОЛИЦИЯ МОСКВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с окружными подразделениями проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Читайте на странице 7.



АЛГЕБРА СЛУЖБЫ

100 лет службы в ГАИ-ГИБДД! Такое утверждение нашим читателям покажется фантастикой или придумкой автора. Но не будем спешить. Подробности читайте на страницах 8-9.



ХИМИКАТЫ В ПОМОЩЬ ОПЕРАМ

В начале 80-х годов прошлого века я, выпускник Московской специальной средней специальной школы милиции МВД СССР, молодой лейтенант, пришёл работать в 141-е отделение милиции г. Москвы в Отрадном инспектором уголовного розыска и, как положено, получил участок обслуживания. Читайте на странице 9.



ЧТОБЫ ТРАВА НЕ СОХЛА…

Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий СОЛЁНОВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о роли матерей в жизни отцовского движения. Читайте на страницах 10-11.



ИЗЛАГАТЬ БЕЗ НЕРВОВ

Сказать, что 1867 год был особо удачным для России или, наоборот, провальным, будет неверно — ни того ни другого. Разве что эхо Крымской войны чувствовалось и в тот год. В стране по-прежнему шли реформы, но уже с оглядкой на тех, кого Достоевский впоследствии назовёт бесами. Читайте на странице 12.



ПРОЙДЯ ПУТЬ ИСПЫТАНИЙ И НЕВЗГОД

В достаточно непростой исторический период для нашей страны, с сентября 1926 по ноябрь 1929 года, был начальником Административного отдела Мосгубисполкома и возглавлял милицию Москвы и Московской губернии Сергей Борисович Лобанов. А вот о нём самом до недавнего времени, в силу разных причин, имелись лишь крайне скудные биографические сведения. Читайте на страницах 13-14.



КЛЕЙМО НА БРАУНИНГЕ

В любом музее внимание посетителей, в первую очередь — мужчин, привлекает оружие. Особый интерес вызывают раритетные изделия из «арсенального ассортимента», тем более если это оружие со своей историей. Читайте на странице 14.



ТЫ ХОЧЕШЬ ИСТИНЫ, ГОСУДАРЬ?

Два героя, о которых пойдёт речь, были очень заметны и значительны в российской истории. Первый из них — Яков Вилимович Брюс, граф, государственный и военный деятель, сенатор, учёный, сподвижник Петра I. Продолжение на странице 15.



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