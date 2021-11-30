Настроение моря в работах Светланы Волокитиной. Художник представила свою персональную выставку в...

Настроение моря в работах Светланы Волокитиной. Художник представила свою персональную выставку в пространстве владимирской галереи "Фабрика". Слово - Вере Куликовой.Переливы волн. Выставка о море открывается под музыку Рахманинова. По другому, наверное, нельзя, говорит художник Светлана Волокитина. Музыка и живопись в ее творчестве неразделимы.Светлана Волокитина, член Творческого союза профессиональных художников России- Это какая-то моя философия. Тем более, что я непросто живописью занимаюсь, я стараюсь воплотить музыку в картинах. Я стараюсь , чтобы мои картины были полифоничны.Светлана родилась и выросла в Одессе. Там живут ее родители. Поэтому каждый год она ездит туда за зарядом энергии. Море для нее источник вдохновения. По словам Светланы, оно не может наскучить.Светлана Волокитина, член Творческого союза профессиональных художников России:- Море неодинаковое. Море постоянно меняется. И это даже в течение дня . Ты можешь утром прийти с одним настроением, а уйти совершенно с другим!Разное настроение и в работах художника. От безмятежной водной глади, до бушующей стихии. Её картины не оставляют равнодушными, делятся впечатлением посетители выставки.Элеонора Теплухина, лауреат международных конкурсов, пианист:- Тема моря по-моему близка каждому человеку! Это невероятная мощь и энергия! Которая вдохновляет всех нас!Светлана любит писать и натюрморты. Цветы в ее жизни присутствуют всегда. Подаренные или купленные букеты остаются на ее холстах. Особое место в творчестве художника занимают портреты.Андрей Блинов, член Союза художников России:- Вообще после сегодняшней выставки. Вот она много морей написала, но мне кажется ее коньком являются портреты. Великолепные вещи! Просто в каждой работе чувствуется характер!Илья Чирун, член Союза художников России (Московская область):- Я получил огромное удовольствие о работ. Портреты настолько колоритны, настолько она тонко и чувствует характер, какие-то такие мельчайшие нюансы. Это дается немногим художникам. У нее есть этот дар чувствовать душу человека!Сейчас, когда на улице холод и слякоть, самое время окунуться в "Море света и тепла" Светланы Волокитиной.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"