Звезда сериала Папины дочки рассказала о чувствах.

Звезда сериала "Папины дочки" рассказала о чувствах.Популярная актриса Дарья Мельникова оченьпереживает за наследников – шестилетнего Артура и трехлетнего Марка. Из-заплотного рабочего графика знаменитость не видится с детьми. За мальчикамиприсматривают бабушки и няни.Мельникова снимается в шоу Первого канала "Ледниковыйпериод". Артистка и ее партнер Максим Маринин много времени проводят наледовой арене, оттачивая свои номера. Недавно Дарья взяла чад на тренировку,чтобы хоть как-то компенсировать им свое вечное отсутствие."Папина дочка" опасается, что недостатокматеринского тепла скажется на самочувствии мальчишек. Тревога измучила знаменитость. "Я очень страдаю", -поделилась Дарья Мельникова.После финала "Ледникового периода" актрисапланирует уйти в отпуск. Дарья хочет сбежать ото всех и целый месяц посвятить Артуру и Марку. Пословам Мельниковой, времени на себя у нее не будет. Она из тех женщин, которыежертвуют своим отдыхом ради отпрысков.Отметим, Дарья Мельникова может рассчитывать на помощьэкс-супруга, актера Артура Смольянинова. После развода знаменитости поровнуделят родительские обязанности. Артисты сохранили теплые отношения радиотпрысков.