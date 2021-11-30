Эти кадры из булочной на Верхней Дуброве. Время – 23 часа 36 минут. В одно из окон начинают ломиться грабители. Без шума проникнуть в помещение не получилось – оконное стекло разбивали

Эти кадры из булочной на Верхней Дуброве. Время – 23 часа 36 минут. В одно из окон начинают ломиться грабители. Без шума проникнуть в помещение не получилось – оконное стекло разбивали ногами и руками. А дальше один из молодых людей влезает в помещение булочной, подходит к кассе и пытается добраться до денег, но у него