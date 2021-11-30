По состоянию на 30 ноября в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 30 ноября в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,4 процента из них занято (1427), свободно 788 коек.55233 пациента с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 192 человека.За период наблюдения в области отмечен 2551 летальный случай, за сутки.– 24 человека.Напомним, во Владимирской области 30 ноября зафиксировано 311 случаев заболевания коронавирусом.