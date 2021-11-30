Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю города Мурома. Он обвиняется в угрозе причинения вреда здоровью, применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников органа принудительного исполнения).Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 17 июля 2020 года в рамках производства исполнительных действий по изъятию автомобиля житель города Мурома, не желая добровольно отдавать имущество, угрожая применить насилие опасное для жизни и здоровья, пытался совершать наезды передней частью автомобиля на трех приставов-исполнителей УФССП России по Владимирской области города Муром и Муромского района. В результате мужчина умышленно совершил наезд на судебного пристава, причинив ему телесные повреждения.Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Фото: https://pixabay.com/ru/