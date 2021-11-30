Свою вину мужчина не признал. Однако суду его покаяние не потребовалось.

Житель Мурома осуждён за наезд на трёх судебных приставов на арестованном автомобиле. ЧП произошло в июле 2020 года. Один из сотрудников ФССП получил травмы.Представители службы пришли к 34-летнему муромлянину, чтобы изъять машину, но должник не хотел отдавать имущество.Свою вину мужчина не признал. Однако суду его покаяние не потребовалось.Обвиняемого приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 4 статьи 296 УК РФ.