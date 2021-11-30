Следственные органы Владимирской области собрали неопровержимые доказательства его вины.

Вынесен приговор 36-летнему жителю города Петушки за попытку дачи взятки сотруднику УФСБ. Следственные органы Владимирской области собрали неопровержимые доказательства его вины.Судом установлено, что в сентябре 2021 года подсудимый попытался «помочь» своему знакомому, которого обвиняли в нарушении миграционного законодательства. Петушинец предложил взятку в 60 тысяч рублей сотруднику регионального УФСБ, чтобы тот не привлекал нарушителя к уголовной ответственности. Оперативник действовал в рамках оперативного эксперимента, и в момент передачи незаконного денежного вознаграждения взяткодатель был задержан.Его обвинили в даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий. Свою вину он признал полностью. Суд учел все обстоятельства и приговорил жителя Петушков к штрафу в размере 350 тысяч рублей.