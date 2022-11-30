В прошлом году Владимирский филиал РАНХиГС и Владимирская таможня заключили соглашение о...

В прошлом году Владимирский филиал РАНХиГС и Владимирская таможня заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание такого важного документа было связано с открывшимся набором на новое направление «Таможенное дело». Кроме теоретических занятий, студенты участвуют в мероприятиях, во время которых можно познакомиться с будущей профессией.- Мы видим, что и металлические гвозди... Но сам груз представляется мне однородным и не подлежащим подозрению.Всем, кто хоть раз выезжал за пределы страны, знаком этот аппарат. Студентов владимирского филиала Президентской академии, изучающих таможенное дело, знакомят с работой рентгенотелевизионной установки. Сотрудники таможенного поста дают возможность буквально "пощупать" профессию руками. Денис уже второкурсник, с вопросом "кем стать?" не мучился.Денис Калмыков, студент 2 курса владимирского филиала РАНХиГС:- Эта специальность довольно интересная, востребованная, так как сейчас развивается международный торговый оборот и современная экономика невозможна без данных процедур.Есть возможность карьерного развития - это государственная служба. Профессия сама по себе интересная. Те же самые таможенные экспертизы, процедуры, которые входят в обязанности таможенника.Специальность "Таможенное дело" молодая. Ей всего год, но желающие поступить приезжают со всей России. На данный момент на очной и заочной формах обучения числятся более пятидесяти человек.Ольга Корнилова, декан факультета экономики РАНХиГС:- Сейчас у нас учатся студенты 1-го и 2-го курса. Специальность оказалась очень популярная.Ребята по окончании могут работать не только в органах таможенной службы, но и также на предприятиях, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Поскольку профиль данной специальности - внешнеторговая, транспортная и таможенная логистика.Сотрудники таможенного поста объясняют студентам принцип работы измерительных инструментов: дозиметров и щупов - это важная часть профессии. Но не меньшее значение имеют качества таких специалистов.Дмитрий Голиков, начальник Владимирского таможенного поста:- Настоящий таможенник, помимо знаний в экономике и юриспруденции, должен обладать такими качествами, как широкий кругозор, ответственность, исполнительность, внимательность.Преподаватели академии уверены, что высокий уровень теоретических знаний и практических навыков позволит выпускникам сделать первые шаги в профессии.Ольга Яцык, Александр Голубев. “Вести-Владимир”