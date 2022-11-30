В области продолжают всесторонне поддерживать сельское хозяйство.

К грантам и субсидиям, доступным в регионе предпринимателям, работающим в сфере АПК, в сентябре 2022 года добавилась ещё и «Школа Фермера», которая открылась на базе Владимирского аграрного колледжа при поддержке Россельхозбанка и Департамента сельского хозяйства Владимирской области. Участники образовательного проекта, начинающие и уже действующие агарарии, на занятиях знакомятся с теорией и учатся применять ее на практике. Как следствие - получают возможность открыть свое дело или повысить эффективность уже работающего бизнеса.Что такое «Школа фермера»?«Школа Фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, стартовавший 2 года назад. В этом году к нему присоединилась и наша область. Занятия для студентов начались в сентябре. Сейчас они уже подходят к завершению учебы.- Наш колледж единственный в области, который участвует в проекте «Школа фермера». С участниками работают замечательные преподаватели в разных сферах: ветеринария, агрономия, птицеводство, фермерство... В этом году мы обучаем 30 человек, - рассказал директор Владимирского аграрного колледжа Александр Нестеров.По мнению директора Департамента сельского хозяйства Владимирской области Константина Демидова, «Школа фермера» дает хорошую базу не только для конкретных предприятий, но и способствует развитию сельского хозяйства в целом.Кого обучают?Среди студентов Школы есть как состоявшиеся работники сельского хозяйства, так и те, кто только планирует развиваться в этом направлении. И тем, и другим учёба полезна. В ходе занятий они изучают правовые основы, бухгалтерский учёт, госрегулирование малых форм хозяйствования, экономику и организацию производства сельскохозяйственной продукции, а также каналы её реализации, маркетинг и создание регионального бренда.Участница проекта Юлия Жданова из Суздальского района знает, что такое работа на земле: она с мужем и сыном выращивает на гектаре земли 4 сорта клубники. Продукцию реализует под брендом «Суздальская ягода». Семья не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому Юлия решила не упускать возможность и пройти обучение в «Школе Фермера». Полученные знания она уже использует в развитии своего дела.Ещё один участник проекта - владимирец Александр Дель. Он работает в IT-сфере, но мечтает о своём хозяйстве. Некоторое время назад он купил участок в Юрьев-Польском районе, на котором намерен выращивать овощи. Школа для него - отличная основа для старта.Не только теорияТеоретические знания участники проекта подкрепляют практикой. Особенности работы животноводческого предприятия они смогли на примере одного из ведущих мясо-молочных хозяйств Владимирской области - ЗАО «Им. Ленина».Здесь содержатся более двух тысяч голов дойного стада, а также быки и телята. В коллективе работают 170 местных жителей. Современное предприятие постоянно развивается и нуждается в грамотных специалистах. Есть запрос на агронома, зоотехника-селекционера, механика и ветврачей. Генеральный директор ЗАО «Им. Ленина» Наталья Ершова рассказала, что работникам предоставляется не только полный соцпакет, но и дополнительные преимущества, включая жильё.- Для наших работников мы строим коттеджи, даём квартиры. В дома переселяем тех, кто проработал в колхозе не менее 5 лет. Сначала жилплощадь предоставляется в аренду, а через 15 лет переходит в собственность», - пояснила Наталья Ершова.Второй точкой, где побывали студенты, стал комплекс по производству микрозелени в Юрьев-Польском районе. Таких предприятий в России всего четыре, включая КФХ Алексея Федулова. Здесь в теплицах под классическую музыку растут разные сорта салата. Их выращивают два человека - Алексей и его жена Юлия.Супруги решили заниматься зеленью, так как во Владимирской области нет аналогичных производств.Ферма Федуловых существует два года, и останавливаться на достигнутом супруги не намерены. В их планах - реализация салата в сетевые магазины, строительство теплиц, разведение животных и проведение экскурсий для туристов.Ученики «Школы фермера» в ходе посещения мероприятия не только получили ценные знания и практические навыки, но и зарядились мотивацией на реализацию своих проектов.