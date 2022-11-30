Академика Российской академии художеств (РАХ) Андрея Хазина избрали ректором Российского государственного социального университета (РГСУ).

Академика Российской академии художеств (РАХ) Андрея Хазина избрали ректором Российского государственного социального университета (РГСУ).Хазин отметил, что РГСУ – учебное заведение с глубокими традициями и большими перспективами.Он сообщил, что программа развития вуза на 2022-2027 годы предполагает реализацию ряда проактивных инициатив. Они сделают РГСУ одним из лидеров образовательного и научного процесса в России, подчеркнул академик.Андрей Хазин исполняет обязанности ректора РГСУ с декабря 2021 года.Он занимается исследованиями и преподаванием в области истории и искусствоведения. Академик является членом Геральдического совета при президенте РФ, лауреатом премии ЮНЕСКО.