Строительство акушерского корпуса Ковровской городской больницы №1 завершено уже на 99%. Об этом рассказал губернатор области Александр Авдеев. Общий бюджет на его строительство и

Строительство акушерского корпуса Ковровской городской больницы №1 завершено уже на 99%. Об этом рассказал губернатор области Александр Авдеев. Общий бюджет на его строительство и оборудование составил практически полтора миллиарда рублей. Уже началась приёмка выполненных работ и оформление разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию. «Здесь тоже столкнулись с историей переоценки и подорожания объекта на 400