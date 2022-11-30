Глава региона добавил, что для решения проблем были сделаны не только оргвыводы, но и произведены кадровые перестановки в департаменте здравоохранения.

Во Владимирской области продолжает сокращаться количество просроченных рецептов для льготников. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Иногда врачи выписывают лекарства, которых нет на аптечном складе. Появляются люди, которых раньше не было в базе. Следовательно, лекарства на них не были приобретены. Мы должны провести закупку. На это уходит время (до двух месяцев), а препарат нужен человеку быстрее. Часто такие дела доходят до суда. Однако медикаменты пациент всё равно получит. Что через прокуратуру или суд, что напрямую. Цена вопроса будет одинаковой. Отмечу, что ситуация исправляется», - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что для решения проблем были сделаны не только оргвыводы, но и произведены кадровые перестановки в департаменте здравоохранения.