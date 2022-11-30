Власти планируют завершить работы до конца года.

Во Владимире остекление драмтеатра оказалось под угрозой срыва из-за поставок окон на Донбасс. Об этом рассказал Александр Авдеев.Подрядчик должен был приступить к работам в ноябре, но попросил перенести их на весну. Со слов представителей стройфирмы, предприятия-производители отправляют большую часть стекла в ЛДНР для восстановления домов.«Я против переноса сроков. Это тот случай, когда надо напрячься и сделать сейчас», - подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что в театре уже восстанавливают сцену и заменили коммуникации.