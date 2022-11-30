Максим Галкин зовет поклонников на свое выступление.

Максим Галкин зовет поклонников на свое выступление.Перебравшись за границу в начале этого года, Максим Галкин* без дела не сидит. Он разъезжает по разным странам, выступая перед поклонниками, коих за пределами России у артиста достаточно. Согласно данным на официальном сайте супруга Аллы Пугачевой, график расписан вплоть до апреля.Максим Галкин* отправится и за океан, где у него запланировано не меньше 10 выступлений. Сбежавший из России артист даст грандиозный концерт и в Санкт-Петербурге, или как его называют местные Сент-Питерсберг. Конечно, речь идет не о Северной столице России, а о городке в штате Флорида (США).Как ни странно, билеты на выступление, которое состоится 7 марта 2023 года, уже распроданы. Чтобы попасть на концерт Галкина* жителям американского Санкт-Петербурга стоит выложить из кармана минимум 100 долларов (шесть тысяч рублей). Примечательно, что самых дорогих мест в Palladium Theater, где и выступит муж Пугачевой, уже не осталось.Максим Галкин выступит и в других городах США: Далласе, Хьюстоне, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе, Кливленде, Атланте, Майами, Чикаго, Денвере, Сиэтле, Сан-Франциско и, конечно, Лос-Анджелесе. То есть юморист решил устроить "чес" по Америке.