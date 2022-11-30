Даже если бы земляки Валерии Ивченко смотрели репортажи с престижных состязаний по кудо, вряд ли бы они узнали в неудержимом борце скромную школьницу из Илькинской школы.

Даже если бы земляки Валерии Ивченко смотрели репортажи с престижных состязаний по кудо, вряд ли бы они узнали в неудержимом борце скромную школьницу из Илькинской школы.Найти свой путьКудо - восточное единоборство, в котором соединены приёмы и элементы каратэ, дзюдо и бокса. Название это переводится как «путь открытого сердца». Федерация кудо России насчитывает более 300 клубов и 80 тыс. участников движения. В состав федерации входит и меленковский клуб единоборств «Махаян», который в 2012 году основал в районном центре тренер Александр Харитонов. В клубе 25 участников разных возрастов: две детские группы, одна подростковая и отдельная группа для взрослых спортсменов, тренирующихся по индивидуальной программе.Валерия Ивченко пришла в клуб четыре года назад из чистого любопытства - соседка рассказала, что в Меленках есть клуб единоборств. Лера к тому моменту уже попробовала себя в лыжах и в лёгкой атлетике, но тренировки её не увлекли.Хотя на базе Илькинской средней общеобразовательной школы, где учится девушка, работает лыжная секция ДЮСШ Меленковского района.Ольга Викторовна Панина, заместитель директора Илькинской СОШ по учебной работе, рассказывает:- Ученики школы успешно занимаются лыжным спортом и добиваются неплохих результатов. В этом году двое спортсменов стали кандидатами в мастера спорта. Выпускницы школы входят в районные сборные команды по баскетболу и волейболу . Юношеская команда футбольного клуба «Илькино» нередко возвращается с турниров с медалями и кубками. Лучшие футболисты команды защищают честь района в региональных матчах в составе сборной команды ФК «Меленки».Благодаря шефской помощи в 2017 году на территории школы появилась единственная в районе многофункциональная спортивная площадка.Но Лера решила выбрать свой путь, хотя он и потребовал от неё немалых усилий: на вечерние тренировки три раза в неделю девушке приходится добираться пригородным автобусом. А вернуться обратно - и вовсе проблема, так как поздних рейсов от Меленок до Илькино нет. С такими же трудностями сталкиваются и другие сельские ребята, посещающие музыкальную и художественную школы районного центра.Случай - судьбаПервые же занятия заворожили Валерию: удивительный ритуал в начале тренировки, незнакомые слова приветствия, форма, напоминающая рыцарские доспехи.Кудо - травмоопасный вид спорта. Защитный шлем, как и остальная экипировка, обязательны для тренировки. Стандартный комплект стоит около 40 тысяч рублей. С помощью спонсоров у клуба появилась возможность приобрести необходимую экипировку. При поддержке ООО «Жанетт» удалось весь зал покрыть высококачественным полиуретановым настилом. Это тоже обеспечивает условия для качественных тренировок. Спортсмены, занимающиеся кудо, должны одинаково хорошо владеть техникой ударов руками, ногами, знать разные приёмы борьбы. Конечно, техника безопасности и спортивная этика воспитанников - в центре внимания наставника.Как говорил основатель кудо Адзума Такаши, создавший неповторимый авторский стиль, «чтобы вырастить бойцов, которые не испытывают страха перед поединком, их не нужно травмировать».Несмотря на тесную контактность и полную реалистичность боя, благодаря чётким правилам, защитную экипировку, высокую квалификацию тренеров и отточенные рефлексы спортсменов, этот вид единоборств минимально травматичен. Александр Харитонов, как опытный борец, «играющий» тренер, побеждающий в серьезных соревнованиях, сразу увидел потенциал участницы клуба.Александр Харитонов рассказал:- В кудо много специфических движений, боевых техник, которые можно освоить, если ты их быстро запоминаешь, ловишь рефлексы. У Леры это сразу стало получаться.Родители девушки не сразу поняли, насколько серьёзно увлечение дочери. Мама Ольга Михайловна признаётся, что даже пыталась отговорить Леру от тренировок. Но первые дипломы и медали за участие и победы в турнирах убедили родителей, что от занятий кудо девушка не откажется.Сейчас Валерия - обладатель жёлтого пояса, в октябре этого года она стала заслуженным победителем межрегиональных соревнований «Кубок главы города Нижнего Новгорода». Как говорит тренер, ярко выиграла финал. И ещё одно достижение Леры в том, что наставник доверяет ей работу с малышами в качестве инструктора, а это - первые шаги к будущей профессии.Возможность гармонииПедагоги и одноклассники не сразу узнали о достижениях Валерии.- Лера скромная и немногословная. Даже когда я попросила ее принести в класс свои награды, она не спешила похвастаться медалями, - делится классный руководитель 10 класса Татьяна Николаевна Орлова.Но победами ученицы в школе гордятся. Так же, как и достижениями других спортсменов. В Илькинской СОШ есть своеобразная галерея славы с кубками и медалями, завоёванными учениками в разные годы. Хорошие результаты показывают ребята и в предметных олимпиадах.Ученики в школе - не гости, решили илькинские ребята 15 лет назад и создали общественное объединение «Вместе». Школьное «правительство» с министерствами и министрами принимает важные для учеников решения, самостоятельно разрабатывает мероприятия, организует внешкольную жизнь. У объединения «Вместе» есть своя газета, освещающая не только школьные события, но и проблемы поселения.История школы в Илькине берет отсчёт с 1913 года, и её славные вехи отражены в школьном музее «Наследие». В экспозициях «Крестьянский быт» и «Герои войны» проходят уроки истории и краеведения, торжественные события, посвящённые памятным датам.Осенью и весной школьники помогают местному сельхозпредприятию убирать с полей камни, перебирать и фасовать овощи. Универсальные умения - гарантия успешной социализации выпускников во взрослой жизни.В клубе единоборств придерживаются того же принципа. Юные спортсмены помогают в ремонте и реконструкции здания, облагораживают парк, в котором расположен клуб. Кудо - спорт личных достижений, а вот клуб - командное формирование. И лучший способ сплотить команду - пройти вместе испытания, что и происходит во время летних походов по красивейшим окрестностям Меленок. Этому способствует и дружба с членами конного клуба и командой промышленных альпинистов. А ещё у костра можно поговорить по душам, разобрать житейские ситуации, послушать или прочесть стихи. В такой обстановке Лера раскрепощается и может без устали декламировать любимого Высоцкого.Одно из правил Федерации кудо России говорит о том, что её члены - интересные и активные люди не только на татами. Александр Харитонов готовит своих воспитанников как раз к этому.Материал подготовлен при содействии ООО «ЖАНЕТТ».