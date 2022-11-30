В этот день православные по всему миру чтят память Григория Чудотворца – епископа Неокесарийского.

В этот день православные по всему миру чтят память Григория Чудотворца – епископа Неокесарийского.ИсторияРодился святой на землях Малой Азии и получил имя Федор. Он воспитывался в обеспеченной и довольно известной в народе семье, но веру в Бога принял не сразу. До 14 лет Федор был язычником, но уход из жизни отца повлиял на его взгляды: его крестили и дали имя Григорий, а после он стал проповедником.Такие резкие изменения, конечно, не оценили его друзья-язычники. Устав от постоянных козней с их стороны, он подался в отшельники и обращал в веру встречающихся на его пути людей. Позже Григорий Чудотворец стал епископом Неокесарии.ТрадицииЭта дата знаменовалась для предков приходом холодов. Обычно земля покрывалась толстым слоем снега, а потому народ устраивал гуляния: катания на санях и считал, что тот, кто уедет дальше, будет счастлив.Также народ кувыркался в снегу и верил, что так зиму удастся "уговорить" задержаться подольше, чтобы урожай был хорошим.Народные приметыВ народе святому дали имя Зимоуказателя, потому что по погоде в этот день предсказывали, какую ждать зиму. Считалась, что погода до полудня – это первая половина зимы, а после полудня – вторая половина.Народ также слушал, как журчит вода в колодцах и водоемах: тихо – к теплой зиме, громко – к морозам и снегу. Молодой месяц, поселившийся в небе в этот день, предсказывал скорые холода. Если люди замечали мышиные гнезда во льну, значит, снега будет очень много.За день до праздника девушки гадали на суженого и вызывали вещие сны, в которых и должен был прийти жених.Что нельзя делать 30 ноябряНезамужним девушкам и неженатым мужчинам запрещено надевать на себя чужие обручальные кольца – это к несчастью в жизни.Любые дальные поездки стоит отложить. Поездка может обернуться бедой.Нельзя конфликтовать.В этот день запрещено отстригать волосы: предки верили, что вместе с ними можно сократить свою жизнь.