Гостей Елки мэра Москвы – 2023 ждут мастер-классы, карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами фильмов и мультиков и сказочный спектакль. Мероприятия пройдут в Гостином дворе с 24 декабря по 6 января.

Гостей "Елки мэра Москвы – 2023" ждут мастер-классы, карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами фильмов и мультиков и сказочный спектакль. Мероприятия пройдут в Гостином дворе с 24 декабря по 6 января.Приглашения от мэра столицы Сергея Собянина получили более 42 тысяч ребят. Все они отличились в учебе, стали лауреатами олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы.Также приглашения направлены ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей.Дети из семей мобилизованных тоже побывают на мероприятиях.На волшебном экспрессе ребята направятся навстречу чудесам и сказкам. Состав заберет их в фойе на праздничном вокзале. Детей встретят Дед Мороз и Снегурочка.Героями новогоднего спектакля станут Алиса, ее родители и бабушка. Они окажутся в сказочном пространстве. Зрители узнают, какие чудеса можно совершать, проявляя доброту и заботу о близких.Гостей ждут встречи с известными персонажам фильмов и мультфильмов, карнавал елочных игрушек, сказочная карусель, мастер-классы, игровые зоны и многое другое.Напомним, что с 1 по 16 декабря в Москве увлекательные предновогодние мероприятия для семей мобилизованных. Для них приготовили насыщенную программу: мастер-классы, игры, квесты, фотосессии и дегустации лакомств.Мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Ознакомиться с программой можно на .