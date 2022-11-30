Военный из Владимирской области заплатит 2 миллиона рублей за использование своей руководящей должности в коррупционных целях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП. Известно,

Военный из Владимирской области заплатит 2 миллиона рублей за использование своей руководящей должности в коррупционных целях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП. Известно, что мужчина через посредника получил от администратора чайной 50 тысяч рублей за продажу продукции его подчиненным и общее покровительство в торговых делах. Экс-командир также использовал свое служебное положение, запрещая либо разрешая,