Сати Казанова публично ответила оскорбившему ее Алексею Кабанову.
Сати Казанова публично ответила оскорбившему ее Алексею Кабанову.
Роман между
участниками "Фабрики звезд" Сати Казановой и Алексеем Кабановым хоть и
был коротким, но успел наделать много шума. Долгие годы душевно выпотрошенная
Казанова никак не комментировала свои отношения, но спустя 20 лет решилась на
откровения.
Ранее Алексей
Кабанов нелестным образом высказался о Сати Казановой. Он заявил, что именно
из-за репутации Казановой она так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца. Такое
заявление заставило девушку резко ответить бывшему любовнику.
Во время интервью
с Лаурой Джугелией Сати Казанова кинула камень в Алексея Кабанова. По ее
словам, у мужчины были и продолжаются серьезные проблемы с алкоголем. Сати
считает, что хоть она и виновата перед Алексеем, этот факт не спасает упившегося
мужчину.
"Он говнюк.
Так делают только мелочные обиженные мальчики", — комментирует поступок
Кабанова Казанова. Она уверена, что даже после завершения отношений нужно вести
себя достойно и сохранять честь.
Сати Казанова
добавила, что могла бы рассказать много неприятных деталей о личности Алексея
Кабанова. Но она не желает этого делать, потому что это мелочный поступок.