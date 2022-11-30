Сати Казанова публично ответила оскорбившему ее Алексею Кабанову.

Сати Казанова публично ответила оскорбившему ее Алексею Кабанову.Роман междуучастниками "Фабрики звезд" Сати Казановой и Алексеем Кабановым хоть ибыл коротким, но успел наделать много шума. Долгие годы душевно выпотрошеннаяКазанова никак не комментировала свои отношения, но спустя 20 лет решилась наоткровения.Ранее АлексейКабанов нелестным образом высказался о Сати Казановой. Он заявил, что именноиз-за репутации Казановой она так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца. Такоезаявление заставило девушку резко ответить бывшему любовнику.Во время интервьюс Лаурой Джугелией Сати Казанова кинула камень в Алексея Кабанова. По еесловам, у мужчины были и продолжаются серьезные проблемы с алкоголем. Сатисчитает, что хоть она и виновата перед Алексеем, этот факт не спасает упившегосямужчину."Он говнюк.Так делают только мелочные обиженные мальчики", — комментирует поступокКабанова Казанова. Она уверена, что даже после завершения отношений нужно вестисебя достойно и сохранять честь.Сати Казановадобавила, что могла бы рассказать много неприятных деталей о личности АлексеяКабанова. Но она не желает этого делать, потому что это мелочный поступок.