Та же рубашка, спортивные брюки, а в руках спортивная сумка с материалами уголовного дела. В Ленинском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего зам. губернатора области

Та же рубашка, спортивные брюки, а в руках спортивная сумка с материалами уголовного дела. В Ленинском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего зам. губернатора области Григория Вишневского. Он вошел в зал суда под конвоем и в наручниках. Обвиняют Вишневского в мошенничестве и коррупции. Как сообщил гособвинитель, самая крупная взятка – более 605 тысяч рублей. Вишневский