Если бы не «работа над ошибками» по итогам прошлого сезона, то последствия стихии были бы более серьёзными.

Александр Авдеев прокомментировал ноябрьские отключения света во Владимирской области. Если бы не «работа над ошибками» по итогам прошлого сезона, то последствия стихии были бы более серьёзными.Напомним, что из-за штормового ветра в середине месяца в 132 населённых пунктах начались перебои с электричеством. Спустя неделю пошёл ледяной дождь, который привёл к нарушению энергоснабжения 119 сёл и деревень. Без света сидело почти 8 тысяч человек.«Порядка 80% аварий устранены в первые сутки», – подчеркнул губернатор.Он добавил, что после ЧП, происходивших зимой 2021-2022 годов, проведён аудит сетей. По программе повышения надёжности электроснабжения 481 км голых проводов заменён на изолированные. Вырублено более 7000 деревьев, расположенных вблизи ЛЭП. На площади более 390 га расширены просеки.По мнению главы региона, проделанная «Владимирэнерго» работа позволила избежать более масштабных бедствий, которые сегодня , например, в соседней Нижегородской области.