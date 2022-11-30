Перед началом реновации власти проведут геологические, археологические и гидрологические изыскания.

Во Владимире реновация парка у ДТЮ может начаться в 2023 году. Сначала власти проведут геологические, археологические и гидрологические изыскания.«Надо обследовать пруды, состояние дна, которое захламлено. Необходима реконструкция дамбы и очистка берегов. Этими работами мы займёмся в следующем году. Я полностью за общественную зону. Какие-то коммерческие объекты там возможны, но только под контролем горадминистрации», - подчеркнул Александр Авдеев.Впрочем, если найдётся инвестор, готовый вложить в территорию пару миллиардов, то губернатор будет не против. Однако очереди из желающих пока нет.Напомним, что год назад мэрия представила жителям концепцию благоустройства общественного пространства. Однако поиск финансирования затянулся. С учётом прогнозируемого дефицита бюджета и на фоне СВО сейчас не до парка.