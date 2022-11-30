Громкое расставание с Евгением Петросяном сильно изменило Елену Степаненко.

Громкое расставание с Евгением Петросяном сильно изменило Елену Степаненко.Громкий разводЕлены Степаненко и Евгения Петросяна случился три года назад, но разговоры онем не затихают. Наружу вышли все семейные тайны пары, а закончилось вседелением имущества. Поклонники пары разделились на два лагеря — поддерживаютразные стороны.Примечательно,что все, так или иначе, пристально следят и за жизнью женившего на молодойПетросяна, и на похорошевшую после разрыва Степаненко. В последнее время проЕлену слышно совсем мало. Зрители даже забеспокоились о пропавшей Степаненко,но, к счастью, в Сети появилась новая фотография.Поклонники нашли изогнувшеесяв странной позе тело Елены Степаненко после утопления в цветах. Женщинавыглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, юмористку поймали в кадрпосле выступления. Любимые зрители всегда задаривают Степаненко шикарными букетами."Отличновыглядит!", "После расставания с Петросяном цветет и пахнет","Такая счастливая", — пишут подписчики в социальных сетях.Конечно, нашлисьи те, кто раскритиковал похудевшую Елену Степаненко. Ровесники женщины считают,что в ее возрасте уже не стоит гнаться за внешностью. Самое время успокоиться изаняться обычными домашними делами.