Владимирская Молодёжка ОНФ провела акцию Мамин день. Гостями праздника стали, в том числе,...

Владимирская "Молодёжка ОНФ" провела акцию "Мамин день". Гостями праздника стали, в том числе, жительницы Донбасса и переселенцы с Украины. Подробности у Юрия Колодина.Заботой и добротой окружили жительниц Владимира и Донбасса волонтеры "Молодёжки ОНФ". Специально для Владимирской области была разработана акция в поддержку мам.Проект Мамин день направлен на поддержку женщин, переживающих трудный период в жизни. Волонтеры окружают их заботой, проводят разнообразные мастер-классы: например, обучают основам макияжа, учат готовить. Также мамы могут пройти консультацию с психологом для решения своих проблем.В этом году "Мамин день" проводится второй раз. А за все время существования проекта это уже пятая встреча. Инициаторами стали студенты Владимирского техникума экономики и права.Алёна Бойкова, координатор команды "Молодежка ОНФ" во Владимирской области:- Мы провели ряд мастер-классов - это и бьюти-уроки по оформлению бровей, и работа с психологом по арт-терапии. А также кулинарный мастер-класс от шеф-повара, где научились делать тропический тирамису. Отдельно хотелось бы поблагодарить предпринимателей города Владимира, которые оказали помощь в проведение данного мастер-класса. Студентов Владимирского техникума экономики и права, которые развивают данный проект. И являются авторами и создателями его.Подобные акции помогают женщинам отвлечься от трудностей семейной жизни и бытовых дел. Позволяют провести время в кругу близких по духу людей. А кто-то в процессе отдыха занимается любимым делом и узнает новые рецепты. Шеф-повар Анди Мартин поделился с мамами рецептом тропического тирамису.Анди Мартин, мастер производственного обучения:- Всегда очень приятно вообще предоставить людям радость. А радость можно привнести исключительно, я думаю, несколькими вещами, для женщин это, конечно, одежда, ну, и едой, сделанной руками своими.Среди тех, кого поздравили волонтеры "Молодёжки ОНФ", мама двоих детей Мария Кряж из города Купянска. Вместе с семьей она этой осенью была вынуждена эвакуироваться из Харьковской области во Владимир. Рассказывает: акция "Мамин день" помогла отвлечься и почувствовать себя простой женщиной. На вопрос, нужны ли такие акции, Мария уверенно отвечает "Нужны!".Мария Кряж:- Нужны особенно тем мамам, у которых тоже есть маленькие дети и они живут сами. У меня муж есть и мы с ним. А есть, у которых нет мужа и они с ребенком сами, и это очень сильно на психику влияет, до истерики доводит.Организаторы проекта намерены проводить такие встречи как можно чаще и приглашать на них все больше участниц.Юрий Колодин. "Вести-Владимир"