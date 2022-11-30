В учебные заведения Донецка и Луганска направят более миллиона учебников и пособий из столицы. Образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами по всем предметам.

В учебные заведения Донецка и Луганска направят более миллиона учебников и пособий из столицы. Образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами по всем предметам.Собрать и укомплектовать учебники и пособия планируется до конца декабря. Школьники, студенты и преподаватели получат актуальные материалы, которые помогут в образовательном процессе.Помимо этого, более 700 книг для ребят из ДНР и ЛНР собрали московские школьники в рамках акции "Дети – детям". Они принесли книги из домашних библиотек.Заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Тверской отметил, что помощь города учащимся ДНР и ЛНР позволит им успешно изучать науки, развиваться и определиться с профессией"Такая помощь мне видится важной, нужной, с перспективой на успешное будущее наших подрастающих соотечественников", – подчеркнул он.Материалы для школьников и студентов Донецка и Луганска Москва закупает у крупных издательств. Одно из них – группа компаний "Просвещение".Иметь возможность получать новые знания должен каждый школьник, заявил президент "Просвещения" Михаил Кожевников. "Мы проделываем большую работу, чтобы создавать учебники, которые помогут учащимся достигать высоких результатов, готовиться к экзаменам и поступать в лучшие вузы", – сказал он.Напомним, что жителям Донецка и Луганска также более 200 врачей из столичных стационаров. Они провели в республиках более 3,5 тысячи операций и около 11 тысяч консультаций.Москва помогает восстанавливать школы, инженерные сети, транспортную систему. Особое внимание уделено подготовке Донецка и Луганска к отопительному сезону.