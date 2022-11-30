В столичных парках и на городских ярмарках откроются пункты сбора гуманитарной помощи Москва помогает. Все желающие смогут передать подарки детям из новых регионов и нашим военнослужащим.

В столичных парках и на городских ярмарках откроются пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Все желающие смогутпередать подарки детям из новых регионов и нашим военнослужащим.Штабы сбора гуманитарной помощи откроются на 48 площадках. Москвичи смогу передать игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы детям из Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.Также принимаются носки, варежки, термобелье, стельки, средства личной гигиены для участников специальной операции. Все подарки должны быть новыми и упакованными.Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 января. В этот же месяц посылки направят в новые регионы, сообщила глава Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.С 1 декабря 21 штаб начнет работать в Парке Горького, а также к парках "Сокольники", "Фили", "Ходынское поле" и других. С 9 декабря подарки детям можно будет передать на 19 ярмарочных и праздничных площадках, которые будут работать в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".Остальные пять пунктов откроются 23 декабря. Подробнее о площадках акции – в материале на портале mos.ru.Присоединиться к волонтерам могут все желающие в возрасте от 14 лет. Нужно подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".Напомним, что с 1 по 16 декабря предновогодние мероприятия для семей мобилизованных москвичей. Для детей и мам приготовили насыщенную программу: мастер-классы, игры, квесты, фотосессии и дегустации лакомств.Мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Ознакомиться с программой можно на .