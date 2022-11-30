Третья по счёту и первая после избрания главой региона. Во Владимире накануне прошла встреча...

Третья по счёту и первая после избрания главой региона. Во Владимире накануне прошла встреча губернатора области Александра Авдеева с журналистами. Площадкой стала областная научная библиотека. Какие вопросы были затронуты - расскажет Дарья Давыдова.Губернатор на днях впервые сообщил о пятнадцати военных, взятых в плен ВСУ. Не все они - владимирцы, но все - бойцы регулярной армии, контрактники, проходившие службу во владимирских частях. В основном, в муромской инженерной бригаде. Троих уже обменяли, они на реабилитации. Теперь - новые данные о потерях. Уже среди мобилизованных.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- По официальным данным министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их, как минимум, четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. И порядка 20-23 человек, мы точно знаем, где находятся, в каких госпиталях.Тема номер два в регионе - это дольщики. К развязке близится история с вводом в эксплуатацию домов в Коммунаре и на 1-ой Пионерской во Владимире. Компенсационные выплаты получат дольщики с Музейной, 13. Внезапно в повестку "вплыл" ЖК Молодежный на Северной. Там - уголовное дело, но есть шанс, что дом достроят. Больше всего вопросов - по объектам застройщика Другова. И у фонда развития территорий - проблемы с финансированием на следующий год.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нам уже намекают на ускорение процедур. Чтобы достроить эти объекты, надо полтора-два миллиарда. Теперь, чтобы нам самим в области исправить это, надо, ну, к примеру, не построить школу в Веризино, а отдать эти деньги дольщикам. Ну, по сути дела, вложить в их дома недостроенные. Город не получит школу, а дольщики получат квартиры.Запоздает к юбилею главный подарок для Суздаля. Новую школу там начнут строить только в следующем году. Сложный разговор о финансировании проекта идет в Минпросвещения.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Надежда есть, и пока надежда эта не исчезла, мы будем пытаться привлечь федеральное Правительство. Не каждый год в стране города празднуют тысячелетие.По объективным причинам не удастся до конца года открыть для пациентов инфекционный корпус областной клинической больницы. Проект подорожал, нарушилась логистика, произошли сбои в поставках импортного оборудования.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Ну, не хочется сейчас озвучивать, опять мы живем в таком нестабильном экономическом пространстве, но наша надежда - ввести в эксплуатацию в этом году, а лицензирование пройти - в первом квартале.До конца года необходимо "остеклить" драмтеатр и выработать единое "архитектурное" решение по реконструкции железнодорожного вокзала. Работы начнутся ближе к весне и заказчик - РЖД - обязан прислушаться к мнению владимирцев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Никто не собирается навредить и никто не собирается превратить вокзал в бездушный железный ящик. Мы все - за сохранение и за красоту. Меня в большей степени волнует, что делать с автовокзалом. Вот с этим вопрос. Потому что он уж точно не претендует на историческую ценность и какое-то культурное наследие.Пресс-конференция - не итоговая, отмечает губернатор. Впереди - напряженный месяц, и еще больше работы. В плотном графике на декабрь Александр Авдеев надеется найти время для финальной встречи.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. “Вести-Владимир»