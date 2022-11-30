Он стал продолжением цикла документальных проектов «Провинциальные музеи России», который успешно реализуется с 1999 года.

На телеканале «Культура» вышел фильм «Великая Слобода». Он стал продолжением цикла документальных проектов «Провинциальные музеи России», который успешно реализуется с 1999 года. Его автор и художественный руководитель известный режиссер Алла Сурикова была удостоена премии Правительства РФ в области культуры.Два съемочных дня главный герой - музей-заповедник «Александровская слобода» - устами его сотрудников рассказывал «о знаковых экспозициях и исторических персонажах, с ними связанных».Большая часть фильма посвящена жизни и правлению Ивана Грозного. Здесь он жил, управлял страной, принимал посольства, отсюда пошел в поход на Новгород. Царь обладал своим видением развития государства, правил самодержавно, казнил и миловал по собственному велению. О его роли в истории России до сих пор жарко спорят профессиональные историки, и одна из задач музея – показать противоречивость его личности.Другая знаковая фигура русской истории – реформатор Петр Великий, которому Александровская слобода принадлежала по наследству. Царь облюбовал ее окрестности для конных и пеших учений со стрельбой. В монастырь, занявший царскую резиденцию, он сослал свою сестру Марфу.26 минут – очень приличное время для одного из центральных каналов. Фильм вышел за рамки и полно представил историю музейного 510-летнего города.Музею было что рассказать и про дореволюционный период, когда Александровский край был известен своими бумаготкацкими фабриками. Барановские ситцы стали одним из брендов России, а в «Александровской слободе» хранится их наиболее полная коллекция.История уездного Александрова неразрывно связана с историей великой страны. Задача музея – сохранить память о его самобытности.