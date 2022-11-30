Жители и гости Владимира встревожены состоянием Золотых ворот - символа города. Дождётся ли...

Жители и гости Владимира встревожены состоянием Золотых ворот - символа города. Дождётся ли реставрации уникальный памятник 12 века, выясняла Вера Куликова.Символ Владимира, Золотые ворота находится в удручающем состоянии. Штукатурка облетает, кирпичная кладка во многих местах рушится, свод арки облупился. Жители Владимира и гости столицы Владимиро-Суздальской Руси говорят, что больно видеть, как у них на глазах гибнет белокаменный памятник 12 века.Сергей Корнилов, студент (Владимир):- Ужасно, если вы с левой стороны пойдете, там вообще трещина. На Дмитриевском соборе вообще плесень! Плохо! Очень обидно за такой памятник!Денис Хаталах (Москва):- Как и в любом хозяйстве, нужно все время следить, особенно за точками притяжения для туристов, такими как, в том числе, вот Ворота во Владимире.Золотые ворота на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Памятник федерального значения. Средства на его сохранность должны выделяться Министерством культуры.При директоре Светлане Мельниковой музей заказал за счет собственных средств проект реставрации Золотых ворот. Но пришедший ей на смену Игорь Конышев заниматься этой проблемой не стал, срок действия проекта истек. Вернувшаяся в музей Мельникова заказала новый. Его делала владимирская научно-производственная фирма "Тектоника". Но в музее вновь сменился директор. Новый руководитель Сергей Рыбаков проект не принял. Несмотря на положительное заключение Министерства культуры. Свое решение он пояснил тем, что документ сырой и не соответствует требованиям. Исполнитель работ вынужден был обратиться в суд. В результате обе стороны согласились на мировую. Проект был одобрен.Лариса Черняева, исполнительный директор научно-производственной фирмы "Тектоника":- Недавно смета прошла экспертизу смет, и сегодня мы передаем в экспертизу последний раздел проекта документации, связанной с археологическим наследием, и на этом стадия проектирования, она, конечно, не основная, даже не 50 процентов работы, но это все-таки серьезный фундамент для реставрации нашего любимого памятника - символа нашего города.Когда ждать реставрации? Этот вопрос мы адресовали руководству Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ответ получили в письменном виде. Заместитель генерального директора по реставрации, строительству и эксплуатации музея Павел Мальцев сообщил:"В целях сохранения уникального белокаменного памятника 12 века музей-заповедник направил соответствующую заявку в Министерство культуры Российской Федерации о выделении целевой субсидии на 2023 год для проведения реставрационных работ. При наличии финансирования производство работ по сохранению объекта культурного наследия может начаться в 2023 году".По словам музейщиков, если все сложится хорошо, то реставрировать Золотые ворота начнут уже в следующем году. А пока специалисты "Тектоники" предлагают решить другую проблему. Обследование выявило, что на разрушение исторических памятников в центре города влияет вибрация от проезжающих автомобилей.По мнению ученых, нужно решить вопрос о частичном сокращении дорожного трафика в историческом ядре.Лариса Черняева, исполнительный директор научно-производственной фирмы "Тектоника":- Существуют хорошие разработки, которые мы рекомендовали к применению при использовании дорожного покрытия, подложки, которые кладутся под него и различные щиты инженерные, современные технологии были учтены и рекомендованы в проекте к исполнению. Конечно, музей-заповедник озадачен этой особенностью эксплуатации этого объекта, но все, я думаю, понимают, что решение должно быть принято.Специалисты предлагают разработать комплексный подход по частичному выводу транспорта из центра города. Тогда реставрация Золотым воротам будет требоваться гораздо реже.Вера Куликова, Андрей Синягин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”