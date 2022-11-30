Новый инфекционный корпус Областной клинической больнице во Владимире готов почти на 90%. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. «Несмотря на удорожание материалов и сбой

Новый инфекционный корпус Областной клинической больнице во Владимире готов почти на 90%. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. «Несмотря на удорожание материалов и сбой поставок некоторых комплектующих на 3 – 6 месяцев, к концу 2022 года строительная готовность объекта превысит 90 процентов. В декабре завершаем отделку, завезём медицинское оборудование, введём основное здание в эксплуатацию,