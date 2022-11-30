Работы по восстановлению Владимирского академического театра драмы идет по графику. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. В ближайшее время должно возобновиться остекление

Работы по восстановлению Владимирского академического театра драмы идет по графику. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. В ближайшее время должно возобновиться остекление театра. «Сейчас стёкла завозятся. Подрядчик хотел перенести остекление театра на весну, но я категорически против этого. Если сейчас напрячься и сделать надёжный тепловой контур, то зимой можно выполнять любые внутренние работы. Пока идём