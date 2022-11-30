Гедиректора ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» Евстюнина Г.А. обвиняют в том, что...

Гедиректора ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» Евстюнина Г.А. обвиняют в том, что путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при исполнении гражданско-правовых договоров для нужд ФГБО УВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» похитил принадлежащие образовательному учреждению денежные средства в сумме не менее 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.Сторона защиты полагала возможным изменить ранее избранную меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей. Однако срок содержания под стражей продлен до 7 месяцев 16 суток, то есть по 29 января 2023 года включительно.Фото https://www.pxfuel.com/