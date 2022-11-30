Певица Слава рассказала поклонникам, как отметила покупку автомобиля.

Певица Слава рассказала поклонникам, как отметила покупку автомобиля.42-летняя дерзкаябрюнетка Слава известна своим взрывным и прямолинейным характером. Онасовершенно не стесняется своего тела, мыслей и любят делиться с поклонникамисобытиями из личной жизни. Так, стало известно, что певица Слава потерялановенький автомобиль за 18 миллионов рублей прямо в день покупки."Такотметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла забрать его из салона",— честно призналась поклонникам певица Слава. Кроме этого, она даже поделиласьс подписчиками своим рецептом борьбы с похмельем. Певица Слава принимает ванну,пьет кофе и… клюковку 33 градусов.Одни поклонникилюбят такие откровения и ценят певицу за это. Другие же считают, что из милойдевушки Славы пробилась любительница заложить за воротник. Но сама артисткаследит за своим здоровьем и несколько месяцев назад даже пыталась отказаться оталкоголя. Эта необходимость была вызвана операцией — певица Слава решила избавитьсяот лишнего жира в теле.Кроме этого, вжизни исполнительницы случилось радостное событие. Ее дочь Саша вышла замуж засвоего избранника. В микроблоге певица Слава трогательно поздравила любимыхдетей.