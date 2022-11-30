В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными.

С 1 по 7 января парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.При этом правило не распространится на парковки со шлагбаумами. Они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.8 января столичные парковки будут работать по тарифу воскресенья. Оплата потребуется на участках, стоимость парковки на которых составляет 380 и 450 рублей в час.