Камешковским районным судом вынесен приговор 34-летнему мужчине за умышленное уничтожение чужого...

Камешковским районным судом вынесен приговор 34-летнему мужчине за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба.В апреле 2021 года ночью он в пьяном виде пришел к дому своей знакомой во Второво. На почве вражды он просунул руку в окно и пожег занавеску. В результате сгорела и эта квартира и соседская.Всего через несколько он на почве вражды сжег соседское сено в сарае в поселке Мирный Камешковского района.А за два месяца до того, злоумышленник подпер санками входную деревянную дверь частного дома на улице Матвеева в селе Второво и поджег их. Пожара не случилось только потому, что возгорание заметили и потушили жители дома.В целом, ущерб превысил 2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Осужденный во всем признался и получил 5 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/